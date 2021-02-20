لمكافحة الإرهاب.. مطالبات بوقف تمويل المساجد فى فرنسا من قوى أجنبية

طالبت الفيلسوفة والباحثة في الفكر الإسلامي رزيقة عدناني بضرورة وقف تمويل المساجد في فرنسا من قبل قوى أجنبية مثل تركيا والتحكم بشكل أفضل في الأئمة من خلال تدريبهم في فرنسا اعتبارًا من عام 2024، كما أكدت على أن السلفيين لا يعملون فقط في المساجد، ولكن أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لما نقلته جريدة فرانكور الألمانية.وتابعت: «يمكن أن تساعد العديد من التدابير مثل حظر التعليم خارج المدارس على تحسين اندماج المسلمين في فرنسا، وتحديدًا حظر التعليم في الضواحي خارج المدراس، حيث تقع غالبية الضواحي تحت التأثير القوي للسلفيين، الذين يروجون لقوانينهم الإسلامية، معتبرة أن مكافحة الانفصالية الذي تتم مناقشته قادرًا على تقليل هذا الضغط قليلًا».وتابعت: «يجب على الجاليات الإسلامية المختلفة في فرنسا التوقيع على "ميثاق" لدعم القيم الجمهورية، وأن يفصلوا بين السياسة والدين، ومن المهم منع الأئمة الذين لا يعرفون ثقافة أو لغة فرنسا مع ضرورة احترام قواعد الجمهورية الفرنسية»، مؤكدة على أن السلفيين لا يعملون فقط في المساجد، ولكن أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.