زيادة جديدة على أسعار الدواء بتركيا

قالت الحكومة التركية في بيان بالجريدة الرسمية، إن سعر صرف اليورو المستخدم في تسعير الأدوية هذا العام لا يمكن أن يتجاوز 20% عن مستوى الأسعار في العام الماضي 2020.وأشار الصيادلة إلى أن القرار يعني زيادة بنسبة 20% على سعر الأدوية، باستثناء منتجات الدم، وذلك بعد فترة من التكهنات حول رفع سعر الأدوية بسبب عجز مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية عن توفير العلاج.وقالت جريدة «T24» التركية إن الحكومة نشرت تعديل قرار تسعير المنتجات الطبية للاستخدام البشري، بالجريدة الرسمية، وأنه يعني زيادة بنسبة 20% على سعر الأدوية بناء على تصريحات من ممثلي غرفة صناعة الأدوية في تركيا.وقال رئيس غرفة أنقرة للصيادلة، تانر إركانلي، للصحيفة، إنه تقرر زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20%، وأن هناك مفاوضات تجري بين الوزارة وشركات الأدوية حاليًا، متوقعًا أن تشمل الزيادة جميع أنواع الأدوية باستثناء منتجات الدم التي تتغير أسعارها وفقًا لسعر الصرف خلال العام.