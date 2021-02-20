رويترز: مانهاتن تحقق في تهربات ترامب الضريبية

كشفت وكالة رويترز بأن المدعي العام لمانهاتن، أصدر استدعاء لوكالة ضرائب نيويورك في التحقيق الجنائي بشأن أعمال ترمب التجارية.ووفقا للوكالة فإن مايكل كوهين المحامي السابق لترامب خضع للاستجواب، وتشير وثائق القضية إلى الاشتباه في تورط شركة ترامب في سلوك إجرامي يشمل تزوير مستندات والتهرب الضريبي.وبحسب وكالة رويترز، فإن مكتب المدعي العام لم يقل إلا القليل حول التحقيق، ولكن لوحظ في إيداعات المحكمة أن ملف القضية كان مركزًا على «السلوك الإجرامي المحتمل واسع النطاق وطويل الأمد» في مؤسسة ترامب، بما في ذلك التزوير المزعوم للسجلات، والاحتيال في التأمين والضرائب.