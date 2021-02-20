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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السياسى الروسى المعارض نافالنى يواجه محاكمتين فى يوم واحد

السبت 20/فبراير/2021 - 07:06 ص
نافالنى
نافالنى
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يمثل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني أمام محكمتين في يوم واحد اليوم السبت في قضيتين منفصلتين انتقدهما ووصفهما بأن دوافعهما سياسية.

وحسبما أفاددت وكالة الأنباء الفرنسية، في الصباح، ستنظر محكمة في موسكو في استئنافه ضد الحكم الذي صدر مؤخرا بحقه.

وفي وقت لاحق اليوم، تستمر محاكمة منفصلة في نفس المحكمة في اتهام نافالني بإهانة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية ظهر في مقطع فيديو يشيد بالتغيير الدستوري الذي يقول الكثيرون إنه عزز سلطات الرئيس فلاديمير بوتين. ومن المتوقع صدور حكم في القضية اليوم السبت.

ويقول فريق المحامين المكلف بالدفاع عنه إن القضيتين تستهدفان إسكات الخصم السياسي الرئيسي لبوتين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صدر بحق نافالني حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة انتهاك الإفراج المشروط عنه عقب إدانة سابقة بالاحتيال.

وصدر هذا الحكم على الرغم من حقيقة أنه لم يستطع التواصل مع ضباط الإفراج المشروط لأنه تم نقله إلى ألمانيا وهو في غيبوبة بعد تعرضه لهجوم بغاز أعصاب، ثم مكث هناك لعدة أشهر للتعافي. وتم إلقاء اللوم في الهجوم على نطاق واسع على عملاء روس.

وأثارت القضية انتقادات شديدة في جميع أنحاء العالم وتسببت في اندلاع احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء روسيا.

ويتوقع محامو نافالني أن يقضي عامين وثمانية أشهر في السجن بعد أن أمضى عدة أشهر في الإقامة الجبرية والاعتقال.

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