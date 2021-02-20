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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 07:39 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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سجلت الهند 13 ألفا و993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و977 ألفا و387 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 101 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفا و212 شخصا.

وأفادت بأن 10 آلاف و307 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و715 ألفا و204 أشخاص.

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