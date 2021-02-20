إغلاق الحدود البرية بين كندا وأمريكا بسبب كورونا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الحكومة الكندية قررت إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا أمام جميع الرحلات غير الضرورية قد تم تمديده لمدة شهر واحد حتى 21 مارس المقبل.وأعلن وزير السلامة العامة بيل بلير على "تويتر" أنه "تم تمديد قيود السفر غير الضرورية مع الولايات المتحدة حتى 21 مارس 2021"، وسيُسمح فقط بمواصلة التبادلات التجاريّة والرحلات التي تُعتبر أساسيّة.وأغلقت الولايات المتحدة حدودها مع المكسيك وكندا في 20 و21 مارس الماضي على التوالي، ومذّاك يتمّ تجديد هذا القرار شهريًا.