تقرير أمريكى: أردوغان يعدل الدستور التركى حتى يرسخ حكمه

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعديل الدستور والحديث عن دستور ديمقراطي جديد ماهو إلا محاولة لترسيخ حكمه.ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دستور "ديمقراطي" جديد يحل محل الوثيقة الحالية التي وضعها جنرالات البلاد في أعقاب آخر انقلاب لهم في 1980، وقال: "أعتقد أن دستورنا الجديد سيعكس الإرادة الشعبية".كما كلف أردوغان حزبه بالعمل ودعا أحزاب المعارضة للانضمام إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى نص دستوري جديد بحلول عام 2023، الذكرى المئوية للجمهورية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، كما أن عام 2023 هو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، ومع تراجع شعبيته يواجه أردوغان احتمال الهزيمة لأول مرة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002.وكما أظهرت إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول في يونيو 2019، حتى مع النظام الذي تم تزويره بشكل حاسم لصالح أردوغان، فإن الهزيمة يمكن أن تصبح حتمية عندما تتحد المعارضة ضده، وعلى هذا النحو، يُنظر إلى حديث أردوغان عن تعديل الدستور - لقد تم تغييره 19 مرة بالفعل - على أنه محاولة لإعادة كتابة الدستور مرة أخرى لصالحه، وهي أيضًا محاولة لتشتيت الانتباه عن الاستياء المتضخم من ارتفاع الأسعار وتزايد الفقر والبطالة والفساد المستشري، بينما يستمر القمع في النمو، حيث تم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص بتهم الإرهاب الخادعة، كما عاد التعذيب رهن الاعتقال بالانتقام، وفي عام 2020 صنفت منظمة فريدوم هاوس تركيا على أنها "غير حرة" للعام الخامس على التوالي.وتابع المونيتور: أن معضلة أردوغان الحالية هو من صنعها حيث كان من المفترض أن يجعله النظام الرئاسي التنفيذي الذي تم إدخاله في الإصلاح الدستوري الأخير في عام 2017، حيث يحتاج الرئيس إلى الفوز بنسبة 50٪ + 1 من التصويت الشعبي، بينما تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة باستمرار أن أردوغان يسجل أقل من هذا، كما أن اتفاق تحالف الشعب مع دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف (MHP)، لن يكون قادرًا على الحصول على أغلبية حاكمة في البرلمان التركي المكون من 600 عضو وفقًا لمسح أجرته شركة متروبولو في يناير، وهي منظمة استطلاع مقرها أنقرة.ووفقا للمونيتور: تتطلب أي إصلاحات دستورية لمعالجة هذا الخلل أغلبية الثلثين.، حيث حصل أردوغان وبهجلي معًا على 337 صوتًا في البرلمان، إذن: كيف يتحرك أردوغان في طريقه للخروج من هذا المأزق الظاهر مع الحفاظ على قشرة الشرعية؟ إلى أي مدى سيذهب للبقاء في السلطة.وتابع الموقع: يصر الكثيرون على أن أيام أردوغان معدودة وأنه سيفقد السلطة في الانتخابات المقبلة، ويحذر آخرون من اتجاهه للمزيد من القمع والقسوة، وزعموا أن أردوغان (66 عاما) سيموت في منصبه.وقال نيكولاس دانفورث، المؤرخ وكبير الباحثين في المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية الذي يتابع تركيا عن كثب: "لقد كسر أردوغان قالب التاريخ التركي، فقد كان للبلاد الكثير من القادة الاستبداديين، لكنه مع أردوغان الوضع مختلف فقد وصل إلى السلطة بشكل ديمقراطيو ولكنه تحول لمستبد".وتابع دانفورث: "هناك الكثير من القرائن المتناقضة، فعلى الجانب الإيجابي، يتمتع الحكام المستبدون في تركيا بسجل جيد نسبيًا في التنحي، ففي عام 1950، لمفاجأة الجميع في تركيا وخارجها، فقد [الرئيس آنذاك]، عصمت إينونو، انتخابات وتنازل عن السلطة بعد عقد من الزمن كديكتاتور".واستطرد: "كما كان الجيش التركي، مرة أخرى بمعايير المقارنة، سريعًا في العودة إلى الحكم المدني بعد الانقلابات في البلاد، ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لذلك هو أن هذه الانقلابات دفعت أردوغان وأنصاره إلى الاعتقاد بأن التهديدات الحقيقية الوحيدة للديمقراطية التركية تأتي من التدخلات العسكرية العنيفة".وأضاف:"لطالما تعرضت الآليات الأساسية للانتخابات الحرة والنزيهة بدءًا من وسائل الإعلام المستقلة والقضاء للخطر لاسيما في عهد أردوغان، وهو استبدادي شعبوي كلاسيكي".وقال هوارد إيسنستات، أستاذ مشارك في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة سانت لورانس: أن أردوغان يهدف إلى "وضع أصابعه على الميزان" على هامش الانتخابات من أجل الفوز، وعندما تمتلك السلطة القضائية وموظفي الانتخابات، تكون الانتخابات أسهل بكثير ".وتابع:"تتمثل خطة اللعب الحالية لأردوغان في تقسيم التحالف الثلاثي بين حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، والحزب الصالح اليميني المحافظ، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والتي تجمعت معًا في الانتخابات البلدية 2019".وأضاف: "فيما يقود أردوغان حملة لتجريم وعزل حزب الشعوب الديمقراطي بسبب تعاونه المفترض مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور، كما تم سسجن المئات من قادتها بمن فيهم مسؤولون منتخبون".وقال سيرين سيلفي كوركماز، المحاضر في معهد الدراسات التركية بجامعة ستوكهولم والمؤسس المشارك لمعهد "Istanpol"، وهو مؤسسة فكرية في إسطنبول: "هناك مقاومة لا تصدق ضد النظام التركي"، فقد صعد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو خطاباته إلى مستوى جديد تمامًا ففي خطاب ألقاه في 17 فبراير أمام البرلمان، ألقى باللوم على أردوغان في مقتل 13 مواطنًا تركيًا كانوا محتجزين لدى حزب العمال الكردستاني فيما يبدو أنها عملية فاشلة من قبل الجيش التركي لإنقاذهم.وتابع الموقع أن أردوغان الآن عالقًا بين الاقتصاد المتعثر، والمعارضة المتماسكة بشكل متزايد، والقادة الأمريكيون والأوروبيون المتشددون، ويبحث عن مخرج، معتبرا أن عمليات ضخ النقد من قطر أو صفقات تبادل العملات مع الصين سوف تنجح.وقال تيمور كوران، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة ديوك: أما أن يختار أردوغان التنحي أو يتمسك بالسلطة وفي النهاية هتكون هناك نهاية دموية، مؤكدا على أن حديث أردوغان عن الإصلاح على المدى القريب هو مجرد كلام. ستزداد الأمور سوءًا قبل أن تتحسن.وأضاف: أردوغان ليس من نوع القادة الذين سيتنازلون بسهولة عن السلطة ومن المحتمل أن يختار المزيد من الضغط وسوف يلجأ إلى كل الوسائل من أجل البقاء. الصحفيون يتعرضون لاعتداء جسدي. كما نما صوت المافيا مرة أخرى.