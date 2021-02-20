استقالة وزير الصحة الأرجنتينى بسبب تجاوزات ف حملة التلقيح ضد كوفيد-19

قدّم وزير الصحة الأرجنتيني استقالته نزولا عند طلب رئيس البلاد بعد الكشف عن تلقي أصدقاء للوزير اللقاح قبل بدء الحملة الرسمية للتحصين ضد كوفيد-19.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وجه جينيس جونزاليس جارسيا الوزير والطبيب البالغ 75 رسالة الى الرئيس ألبرتو فرنانديز قال فيها "في ردّ على طلبك العاجل، أتقدّم باستقالتي من منصب وزير الصحة".ويتوقّع أن تحلّ مكان الوزير المستقيل نائبته كارلا فيتزوتي البالغة 48 عاما والتي كانت مسؤولة عن تأمين لقاح سبوتنيك-في الروسي للأرجنتين، أول دولة تصادق عليه في اميركا الجنوبية وتستخدمه.وخرجت فضيحة تلقي اصدقاء الوزير اللقاح بشكل مسبق الى العلن بعد إعلان الصحافي هوراسيو فيربتسكي البالغ 71 عاما في لقاء إذاعي أنه يدين لصديقه الوزير تمكّنه من أخذ اللقاح في مكتبه قبل السكان.وحتى الآن لم يعط اللقاح سوى للعاملين الصحيين في الأرجنتين، والأربعاء بدأ تحصين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما في مقاطعة بوينس آيرسوذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا آخرين مقربين من وزراء في الحكومة تلقوا اللقاح في وزارة الصحة.وقال مسؤولون إن الرئيس، وهو في الستينات من عمره وتلقى اللقاح أمام الكاميرات لتشجيع الأرجنتينيين على التسجيل لأخذه، أمرَ كبير موظفيه بالطلب من وزير الصحة تقديم استقالته.وسجلت الأرجنتين البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة نحو مليوني إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 50 ألف وفاة.