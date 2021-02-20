رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبرزهم الإخوان.. مخاوف من انتشار جماعات الإسلام السياسي في أسبانيا

السبت 20/فبراير/2021 - 06:28 ص
جريدة الدستور
طباعة
كشف موقع موقع "تشيرش ميليتانت" الكاثوليكي الأمريكي عن انتشار جماعات الإسلام السياسي ومنها جماعة الإخوان، في أسبانيا وتحديدا في كاتالونيا، حيث وصفت الشرطة الكتالونية الإقليم بأنه بات أرض خصبة للإرهاب وإحدى الوجهات الأوروبية المفضلة للإرهابيين.

يأتي هذا فيما تؤكد أجهزة المخابرات الإسبانية أنه منذ عام 2012، من بين 200 عملية لمكافحة الإرهاب في إسبانيا، حدثت 30٪ في كاتالونيا، منذ عام 2012، من بين 411 إرهابيا جهاديا تم اعتقالهم في إسبانيا، تم القبض على 118 في كاتالونيا.

وفقًا لمعهد إلكانو وهو مركز أبحاث إسباني، فإن ثلث الجهاديين الذين قُتلوا أو أُدينوا في إسبانيا بين عامي 2004 و2018 كانوا يقيمون في كاتالونيا، ويرجع ذلك، بحسب إلكانو، إلى ارتفاع عدد الجماعت السلفية في المنطقة، واعتبارًا من عام 2019، كان هناك 1695 مسجدًا وأماكن عبادة أخرى للمسلمين في إسبانيا، منها 321 في كاتالونيا، وفقًا لمرصد التعددية الدينية الذي وافقت عليه الحكومة في إسبانيا.

ووفقا للموقع فإنه في أماكن أخرى من أوروبا، حذر المسلمون المعتدلون من الجماعات المتطرفة الدينية، ونقل الموقع القول عن عامر البياتي رئيس إحدى الجمعيات الإسلامية في أسبانيا، أنه يعيش تحت حراسة الشرطة ويرتدي الدروع الواقية من الرصاص بسبب تلقيه تهديدات ضد حياته من إرهابيي داعش، وقال البياتي إنه لابد من إصلاح مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي بين مسلمي أوروبا، وتابع: "لا يمكن للمسلمين القدوم إلى أوروبا وفرض الشريعة الإسلامية على الأوروبيين وما نحتاجه هم مسلمون علمانيون".

وحدد البياتي تركيا على أنها مصدر التأثير في الأحزاب السياسية الأوروبية، مضيفًا أن جماعات مثل الإخوان المسلمين والسلفيين وحماس والجهاديين المسلمين من مختلف الأطياف تعيش في أوروبا وتؤثر على السياسة.

وكان حزب فوكس القومي المتطرف في أسبانيا قد أشار في مقطع فيديو إلى أن نصف المساجد السلفية المتطرفة في إسبانيا موجودة في كاتالونيا وأن أعضاء خلية إرهابية إسلامية تم اعتقالهم مؤخرًا كانوا يعدون عبوات ناسفة.

يذكر أنه في الثامن من (يناير) الجاري هاجمت الشرطة الاسبانية خلية إرهابية مسلمة في برشلونة، وبحسب مصادر الشرطة، فقد تم اعتقال ثلاثة رجال (دخلوا إسبانيا في أحد القوارب العديدة القادمة من إفريقيا والتي تقل مهاجرين غير شرعيين)، من أصل ليبي ومغربي، تم تدريب الإرهابيين الثلاثة في سوريا.

موضوعات متعلقة

«البرود مستمرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

العثور على «حوت أحدب» نافق بأحد شواطئ بلطيم (صور)

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

باحثون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

«كتاب الخوف» و«روح لوسيفر» جديد دار النسيم للنشر

كيف جسد التشكيلي الراحل مصطفى الصباغ معاناته مع السرطان؟ (صور)

المخرجة دينا حمزة في ضيافة منصة الفن المعاصر.. الليلة

«أعوام نجيب محفوظ».. جديد محمد شعير عن الشروق