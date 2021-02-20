الجمهورية: دعم الشعب الليبى لاستكمال آليات إدارة بلاده هدف الجهود المصرية

قالت صحيفة (الجمهورية) إن دعــم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار في ليبيا هدف الجهود المصرية والتنسيق والتشاور المستمر مع أبناء الدولة الشقيقة.وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها اليوم بعنوان (استقرار ليبيا)- إن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود أبنائها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة بدءا باستعادة الأمــن ومـــرورا بتثبيت أركــــان الـــدولـــة ثــم وصـــولا إلـى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق.وأشارت إلى أن مصر مستعدة لتقديم كل خبراتها وتجربتها فـي خدمة الاشقاء الليبيين بما يساهم في وضـع ليبيا على المـسـار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.وأوضحت أن دعم الاستقرار والحفاظ على وحــدة وسلامة الأراضـي الليبية ووحــــدة الـشـعـب والـحـفـاظ على دعائم الأمــن والسلم.. والحفاظ على مؤسسات الـدولـة الوطنية وتكاتف أبناء الشعب الليبي لإدارة مـقـدرات وشئون بلاده.. من أهم عـوامـل استعادة الـدولـة الليبية واستقرارها وتنميتها ورخاء شعبها.وتابعت إن تــبــادل الـخـبـرات والمــشــاورات والاستفادة من التجربة المصرية في التنمية والازدهـــار.. انطلاقة جــديــدة في ليبيا خــلال هـذه المرحلة.