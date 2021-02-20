رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجمهورية: دعم الشعب الليبى لاستكمال آليات إدارة بلاده هدف الجهود المصرية

السبت 20/فبراير/2021 - 06:11 ص
الشعب الليبى
الشعب الليبى
أ ش أ
طباعة
قالت صحيفة (الجمهورية) إن دعــم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار في ليبيا هدف الجهود المصرية والتنسيق والتشاور المستمر مع أبناء الدولة الشقيقة.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها اليوم بعنوان (استقرار ليبيا)- إن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود أبنائها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة بدءا باستعادة الأمــن ومـــرورا بتثبيت أركــــان الـــدولـــة ثــم وصـــولا إلـى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق.

وأشارت إلى أن مصر مستعدة لتقديم كل خبراتها وتجربتها فـي خدمة الاشقاء الليبيين بما يساهم في وضـع ليبيا على المـسـار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

وأوضحت أن دعم الاستقرار والحفاظ على وحــدة وسلامة الأراضـي الليبية ووحــــدة الـشـعـب والـحـفـاظ على دعائم الأمــن والسلم.. والحفاظ على مؤسسات الـدولـة الوطنية وتكاتف أبناء الشعب الليبي لإدارة مـقـدرات وشئون بلاده.. من أهم عـوامـل استعادة الـدولـة الليبية واستقرارها وتنميتها ورخاء شعبها.

وتابعت إن تــبــادل الـخـبـرات والمــشــاورات والاستفادة من التجربة المصرية في التنمية والازدهـــار.. انطلاقة جــديــدة في ليبيا خــلال هـذه المرحلة.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

النهار: خصم شهر من راتب تامر أمين وإحالته للتحقيق

أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021 فى مصر

الحكومة تنفى صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

«ميكروبيوم الأمعاء» يرتبط بالشيخوخة الصحية وطول العمر

بوكيتينو يثق ببقاء مبابى ويبوح بما قاله لميسى

فوز وولفرهامبتون على ليدز بهدف وحيد فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

شمس للنشر تصدر الكتاب الثالث من الموسوعة المندائية

افتتاح معرض «أطفال برنا آرت وتحدى الكورونا» بقاعة زياد بكير

«لعبة الحياة».. كتاب يمس الجانب الروحى لكثير من الناس

الشاعر المغرب صلاح بو سريف بضيافة الأعلى للثقافة.. الليلة