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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأهرام: جائحة كورونا كشفت الدور الاجتماعى للدولة المصرية

السبت 20/فبراير/2021 - 06:10 ص
جائحة كورونا
جائحة كورونا
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قالت صحيفة (الأهرام) إن من الفوائد المترتبة على الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوروناـ إن كانت للجائحة فوائدـ إنها كشفت بجلاء عن الدور الاجتماعي للدولة المصرية وكيف مارست أجهزة الحكومة المختلفة هذا التدخل الإنساني العاجل بمنتهى النجاح.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها اليوم بعنوان (الحس الإنساني للدولة)- أن الكثير من المصانع والمشروعات والمؤسسات والمنشآت قد تأثرت بالجائحة تأثرا كبيرا، بل وأغلق العديد من المنشآت أبوابه، وتخلص من بعض العاملين عنده، وعلى الفور تحركت الحكومة فقدمت مليارات الجنيهات إعانة، ليس للفئات الأضعف بالمجتمع فحسب، وإنما أيضا لهؤلاء العاملين الذين تركوا أعمالهم رغما عنهم بسبب الجائحة.

وتابعت "لسنا هنا في وارد عرض كل هذه المساعدات التي تم تقديمها، بل يمكن الاكتفاء بمثالين اثنين، الأول هو بدء صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة صرف الدفعتين الرابعة والخامسة (على دفعة واحدة) من الإعانات للمنشآت السياحية، وتبلغ قيمة ما سوف يتم صرفه نحو 375.3 مليون جنيه يستفيد منها نحو 128 ألف عامل فى السياحة وبصرف هذه الدفعة يكون ما تم إنفاقه حتى الآن، ومنذ بداية الجائحة قبل عام، أكثر من 870 مليون جنيه".

وأضافت أن المثال الثاني، هو بدء إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، ووجهت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد اللجنة المختصة بضرورة التأكد من حصول كل المستحقين للمنحة على المبالغ المقررة لهم بمنتهى التيسير والسهولة، وسيتم تحديد الموعد النهائى للصرف خلال أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحس الإنساني للدولة، بأجهزتها كافة، هو جزء من وظيفتها الحيوية وليس من باب الدعاية أو الشعارات.

وأضافت أن صرف هذا النوع من الإعانات فى أزمنة الطوارئ هدفه الحفاظ على خطط التنمية التى بدأت الدولة تنفيذها قبل الجائحة؛ لأن العامل المتوقف عن العمل سيكون مستعدا إلى العودة لإدارة عجلة الانتاج فور انتهاء الجائحة، أما إن تركته الدولة هو وأسرته عاجزين يائسين فلن يعمل بكامل طاقته إذا طلبوا منه العودة، إننا هنا أمام حكومة تعمل برشادة، وتعرف بالضبط كيف تتعامل مع الأزمات، وهو الأمر الذي لا شك يستوجب الشكر لها على هذا الإدراك.

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