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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بسبب التدخين.. 3 أمراض فى العالم أشد خطرًا من كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 07:40 ص
التدخين
التدخين
سلمى بدر
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أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق، وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن أخطر الأمراض في العالم بخلاف وباء فيروس كورونا، والتي تسبب أيضًا الوفاة مبكرًا من الإصابة بها، فالعديد من الأمراض الخطيرة يمكن الوقاية منها بشكل جزئي باختيار مكان مناسب للعيش وتوفير الرعاية الصحية والبعد عن أي عصبية.

- مرض الشريان التاجي:
يعتبر مرض الشريان التاجي من أكثر الأمراض فتكا في العالم، ويطلق عليه مرض "القلب الإقفاري"، ويحدث عندما تضيق الأوعية الدموية التي تمد القلب بالدم، ويمكن أن يؤدي عدم علاجه إلى ألم في الصدر واضطراب في نظام ضربات القلب، وفشل عملية القلب وتوقفه فجأة وتشمل عوامل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي ارتفاع ضغط الدم، التدخين، مرض السكري، وزيادة الوزن.

ويمكن الوقاية منه بممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي متوازن يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم وغني بالفواكه والخضروات وتجنب التدخين.

- السكتة الدماغية:
تحدث السكتة الدماغية عند انسداد أو تسريب أحد الشرايين في الدماغ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ المحرومة من الأكسجين في غضون دقائق وأثناء السكتة الدماغية، يشعر المريض بخدر مفاجئ وارتباك أو صعوبة في المشي والرؤية، وإذا ترك دون علاج؛ يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية له في إعاقة طويلة الأمد، وتشمل عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ارتفاع ضغط الدم والتدخين.

ويمكن الوقاية من السكتة الدماغية بالسيطرة على ارتفاع ضغط الدم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي وتجنب التدخين.

- مرض الانسداد الرئوي المزمن:
هو مرض رئوي تدريجي طويل الأمد يجعل التنفس صعب جدا، ويعتبر التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة من أنواع مرض الانسداد الرئوي المزمن وتشمل عوامل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن التدخين، مهيجات الرئة مثل الأبخرة الكيميائية، التهابات الجهاز التنفسي في الطفولة.

وأفضل طرق الوقاية منه هى الإقلاع عن التدخين، وتجنب التدخين السلبي، ومهيجات الرئة الأخرى مثل الروائح والأتربة والأبخرة أي يتم التعامل معه مثل حساسية الصدر والالتهاب الرئوي.

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