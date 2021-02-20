«البنطلونات القطيفة» تتربع على عرش الموضة فى نيويورك (صور)

بدأت فعاليات ثالث يوم من أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة موديلات من البنطلونات القطيفة بمختلف التصميمات لموسم فصل شتاء عام 2021، متربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار."البنطلونات القطيفة" لها جاذبية خاصة وألوانها لا حصر لها ويمكن تنسيقها بأكثر من طريقة مميزة، ويمكن ارتدائها باستايل كاجوال مع "البوت" القصير، ويمكن تنسيقها مع الأحذية ذات الكعب العالي في السهرات المختلفة.كما يمكن تنسيق "البنطلون القطيفة الضيق" مع القميص أو البلوفر الكاجوال البسيط، أو موديل البنطلون الشارلستون مع بليزر لإطلالة أنيقة، أو ارتداء "البنطلون القطيفة" مع جاكيت جينز أو تيشرت، أو تنسيقه مع بدلة كاملة.ويمكن ارتداء البنطلون القطيفة مع تيشيرت مطبوع أو اختياره مع إطلالة بلون موحد مثلا مع بلوفر من نفس اللون أو ارتداء جاكيت مع بنطلون من نفس اللون أو تنسيقه بدرجات زاهية.