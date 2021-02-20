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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أقل من 500

السبت 20/فبراير/2021 - 04:58 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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تراجعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى ما دون 500 حالة لأول مرة في أربعة أيام، إلا أن السلطات الصحية استمرت في تسجيل إصابات متفرقة وسط مخاوف من تزايد الإصابات مجددا بعدما خففت الحكومة قواعد التباعد الاجتماعي الأسبوع الماضي.

وسجلت كوريا الجنوبية 446 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، من بينها 414 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 86574 حالة، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء بأن هذا التراجع يأتي مقارنة بـ561 إصابة تم تسجيلها في اليوم السابق.

كما سجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1553.

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