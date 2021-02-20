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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فايزر» تعلن مضاعفة إنتاجها من اللقاح فى أمريكا خلال أسابيع

السبت 20/فبراير/2021 - 03:47 ص
فايزر
فايزر
وكالات
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قال المدير التنفيذي لشركة "فايزر" لصناعة الأدوية، ألبرت بورلا، إن الشركة تتوقع مضاعفة العدد الأسبوعي من جرعات لقاحها الموجه للولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أوضح بورلا الذي تحدث بعد جولة للرئيس الأمريكي جو بايدن في مصنع شركته لإنتاج اللقاح في لاية ميشيجن أن "فايزر" تنتج في الوقت الحالي خمسة ملايين جرعة أسبوعيا في المتوسط وتتوقع "إنتاج أكثر من ضعف هذا العدد" في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الشركة قامت ببعض الإجراءات التي أتاحت لها خفض الوقت الذي تستغرقه في صنع اللقاح من 110 أيام إلى 60 يوما.

وأشار إلى أن "فايزر" أمدت الولايات المتحدة بأربعين مليون جرعة حتى 17 فبراير من لقاحها المضاد لكوفيد-19 الذي طورته بالمشاركة مع الشركة الألمانية "بيونتيك".

ووافقت الشركة على إمداد الولايات المتحدة بجرعات عددها 300 مليون بحلول نهاية يوليو.

وقال بورلا إن بايدن تحدى الشركة أن تحقق هذا الهدف وإن الشركة ستبحث عن وسائل لتحسين إنتاجها.

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