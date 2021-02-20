الدبيبة: لن أقبل بأى مرشح للحكومة لا يستطيع العمل فى جميع أنحاء ليبيا

قال رئيس الحكومة الليبية الجديد، عبدالحميد الدبيبة إنه لن يقبل بأي مرشح لا يستطيع العمل في جميع أنحاء البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاءت تصريحات الدبيبة خلال زيارته لمدينة طبرق شرقي البلاد ولقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حيث ناقشا الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن زيارة جميع المناطق الليبية يعد أحد المعايير الرئيسية لقبول الترشيحات لشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية.وكان يتوقع وصول الدبيبة لبنغازي لمقابلة قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، إلا أن الزيارة ألغيت في وقت لاحق.وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في وقت سابق لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة.ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.