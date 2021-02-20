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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يؤكد لكييف تمسك واشنطن بدعمها فى مواجهة العدوان الروسى

السبت 20/فبراير/2021 - 03:09 ص
لويد أوستين
لويد أوستين
وكالات
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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه تاران "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" جاء في بيان للمتحدث باسم البنتاجون في أعقاب الاتصال، أن أوستين أكد "دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مجددا التأكيد على تمسك الولايات المتحدة بالمساهمة في بناء القوات المسلحة الأوكرانية للتصدي بمزيد من الفاعلية للعدوان الروسي"، حسب البيان.

وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة مواصلة الإصلاحات في أوكرانيا في مجال الدفاع.

بدوره، أكد الوزير الأوكراني التزام كييف بإصلاح الدفاع الأوكراني ليتجاوب مع معايير ومبادئ حلف الناتو.

يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.

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