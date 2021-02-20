قطر تعفى الحاصلين على جرعتى لقاح ضد كورونا من متطلبات الحجر الصحى

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية إعفاء كل الأشخاص الذين تلقوا جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" من مطلب الحجر الصحي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن "المواطنين والمقيمين في دولة قطر الذين حصلوا على جرعتي اللقاح، باتوا معفيين من متطلبات الحجر الصحي بعد السفر إلى الخارج أو بعد مخالطة حالة إصابة إيجابية بكوفيد-19".وفي هذا السياق قال رئيس المجموعة الاستراتيجية الصحية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، عبد اللطيف الخال، وهو رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، إنه "للتأهل للإعفاء من الحجر الصحي، يجب أن يكون قد مر 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، ويجب أن تأتي نتيجة فحص مسحة PCR لكوفيد-19 سلبية عند العودة إلى قطر بعد السفر أو بعد التعرض لحالة إيجابية".وبين الخال أن الإعفاء من الحجر الصحي ساري المفعول لمدة 3 أشهر، تبدأ بعد 14 يوما من تناول الجرعة الثانية، ويمكن تمديد هذه الفترة في المستقبل بعد الحصول على المزيد من الأدلة السريرية.وأشار المسؤول الصحي القطري إلى أن الإعفاء لا ينطبق حاليا على الأشخاص الذين تم تطعيمهم في بلدان أخرى.وسبق أن أعادت قطر حزمة من القيود العامة على خلفية ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بما في ذلك متطلبات خاصة بحجر صحي مدته 14 يوما للقادمين من الخارج.والجمعة أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيلها 465 إصابة جديدة بالفيروس ليصل عدد الإصابات العام إلى 159518 حالة، بينها 256 وفاة.