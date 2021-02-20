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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبي توقف بوربوح المشتبه بقيادته شبكة تجارة مخدرات كبيرة فى مرسيليا الفرنسية

السبت 20/فبراير/2021 - 01:42 ص
شرطة دبي
شرطة دبي
وكالات
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أعلن مكتب النائب العام في مدينة مرسيليا الفرنسية عن توقيف رجل أربعيني في دبي، يشتبه في إدارته من الخارج عمليات اتجار بالمخدرات داخل مرسيليا.

وقال المكتب إن مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق حكيم بوربوح بتهمة "تهريب المخدرات دوليا"، فيما أكدت النائبة العامة في مرسيليا، دومينيك لورنز، لوكالة "فرانس برس" أن العملية ثمرة "تعاون دولي جيد مع سلطات الإمارات العربية المتحدة".

ووفقا لصحيفة "لابروفانس"، فقد غادر حكيم بوربوح فرنسا عقب محاولة اغتيال تعرض لها وبعيد مقتل شقيقه مهدي عام 2014.

وانتقل إلى دبي قبل بضعة أشهر بعد إقامته في المغرب، وفق ما نقلته صحيفة "لوفيجارو".

وكان شقيقه قد قتل بسلاح كلاشنيكوف في أبريل 2014 بعيد خروجه من السجن، ورأى المحققون حينها أن جريمة القتل كانت واحدة من حلقات الصراع بين عائلاتي بوربوح وطير من جهة وعائلة رماضنية من جهة أخرى، التي تتنافس على الإمساك بتجارة المخدرات في أحياء شمال مرسيليا.

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