رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات إقليم تيجراى بإثيوبيا تضع شروطا للسلام مع الحكومة

السبت 20/فبراير/2021 - 03:05 ص
قوات إقليم تيجراى
قوات إقليم تيجراى بإثيوبيا
وكالات
طباعة
حددت القوات التي تقاتل الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي ثمانية شروط لبدء محادثات السلام، بما في ذلك تعيين وسيط دولي ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" حددت المتحدثة باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" ليا كاسا الشروط المسبقة للجماعة للانضمام إلى المحادثات لإنهاء الصراع في بيان على صفحة فيسبوك الخاصة بقناة "ديمتسي ويان" التلفزيونية المملوكة للحزب الحاكم السابق.

ولم ترد المتحدثة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد ورئيس فريق العمل الحكومي بشأن تيجراي على طلبات للتعليق.

وأمر رئيس الوزراء أبي أحمد بشن غارات جوية وهجوم بري على "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، التي كانت الحزب الحاكم في الإقليم الشمالي، بعد أن هاجمت قوات الإقليم قواعد الجيش الاتحادي في الإقليم في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وأعلن أبي النصر عقب أقل من شهر بعد انسحاب الجبهة الشعبية من مقلي عاصمة الإقليم والمدن الكبرى، لكن القتال على مستوى منخفض مستمر. ولا يزال بعض كبار أعضاء الجبهة طلقاء، لكن الحكومة الاتحادية ألقت القبض على عدد من المسؤولين السابقين أو قتلتهم.

وخلال ذروة الصراع في نوفمبر، قالت الحكومة إنها لن تتفاوض حتى تكتمل جهودها لاستعادة حكم القانون. وبعد إعلان النصر في وقت لاحق من ذلك الشهر، قالت إنها "تركز على اعتقال كبار أعضاء الجبهة الذين ما زالوا طلقاء".

وكان من بين النقاط التي أثارتها الجبهة مطالبة إريتريا بسحب قواتها من الإقليم. والاتهامات بوجود عسكري إريتري من أكثر القضايا الخلافية في الصراع.

وسبق أن نفت إريتريا وإثيوبيا أن القوات الإريترية تعمل على الأراضي الإثيوبية. وقال العشرات من شهود العيان إنهم رأوا قوات إريترية.

موضوعات متعلقة

جمع 400 مليون جنيه ويعمل طبيب.. تفاصيل القبض على مستريح الغربية

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-2-2021

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

بوكيتينو يثق ببقاء مبابى ويبوح بما قاله لميسى

فوز وولفرهامبتون على ليدز بهدف وحيد فى الدورى الإنجليزى

ريال بيتيس يفوز على خيتافى بالدورى الإسبانى

بعثة الأهلى تصل إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا بـ«أبطال أفريقيا»

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

شمس للنشر تصدر الكتاب الثالث من الموسوعة المندائية

افتتاح معرض «أطفال برنا آرت وتحدى الكورونا» بقاعة زياد بكير

«لعبة الحياة».. كتاب يمس الجانب الروحى لكثير من الناس

الشاعر المغرب صلاح بو سريف بضيافة الأعلى للثقافة.. الليلة