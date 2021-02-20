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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جمع 400 مليون جنيه ويعمل طبيب.. تفاصيل القبض على مستريح الغربية

السبت 20/فبراير/2021 - 01:30 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل
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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامة بالنصب والإحتيال على المواطنين وجمع مبلغ 400 مليون جنيه بزعم توظيفها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت بشأن مقطع فيديو تحت عنوان (جمع 400 مليون جنيهاً وخلع – ضحايا مستريح الغربية يروون تفاصيل الواقعة – لديه 15 مندوباً لتجميع الأموال من القرية والقرى المجاورة- كان ملتزماً بموعد الفائدة حتى هرب فجأة والضحايا يطالبون بضبطه).

بالفحص تبين قيام (طبيب - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية "له معلومات جنائية") بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالي 4 سنوات، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها فى المركز المشار إليه نظير أرباح .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختبائه وضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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