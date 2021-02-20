شمس للنشر تصدر الكتاب الثالث من الموسوعة المندائية

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدر الكتاب الثالث من « الموسوعة المندائية » بعنوان (الماء - الضياء - الحياة) من تأليف الكاتب العراقي الدكتور بشير عبد الواحد يوسف. الكتاب يقع في 152 صفحة من القطع الكبير.ويضم الكتاب خمسون مقالًا متنوعًا. يجمع الكتاب ما بين العلم والدين، المادة والروح، بين الموجود والميثافيزيقيا. حيث يتناول بأسلوب علمي مبسط قدسية الماء والضياء في الدين المندائي، استنادًا إلى النظريات العلمية وتعاليم كتاب "الكنزا ربا" الكتاب المقدَّس لدى طائفة "الصابئة المندائيون".سعى المؤلف في هذا الكتاب إلى إيجاد مقتربات بين النصوص الدينية التي تشرح أهمية الماء والضياء والحياة في عملية الخليقة، وما توصل له العلم من نظريات وقوانين، وتطرق في هذا الإطار إلى موضوعات معقدة، كالخلق وفلسفة الحياة والماء وانبثاق النور والضياء، بهدف الوصول إلى فهم سلس ومخارج آمنة لتلك الموضوعات الشائكة.