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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «أطفال برنا آرت وتحدى الكورونا» بقاعة زياد بكير

السبت 20/فبراير/2021 - 01:20 ص
أكاديمية برنا آرت
أكاديمية برنا آرت
نضال ممدوح
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تحتضن قاعة زياد بكير بدار الأوبرا٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ معرض فني بعنوان «أطفال وشباب برنا آرت وتحدي الكورونا».

ويفتتح المعرض الدكتور عماد لمعي، استاذ قسم التصوير بكلية التربية الفنية بالزمالك٬ والدكتور فينوس فؤاد وكيل مستشارة وزارة الثقافة، والدكتور إيمان الشامي رئيسة أكاديمية الدراسات المتطورة٬ ودكتور علا يوسف أستاذ قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.

بدأت أكاديمية برنا آرت نشاطها منذ خمس سنوات٬ لرعاية الموهوبين من الأطفال والشباب.يضم المعرض رسومات وأعمال أطفال وشباب الدارسين التي تم أنجزت طوال فترة الحظر علي خلفية وباء كورونا المستجد.

ورغم جائحة كورونا خرج تحدي أطفال برنا آرت بمعرض به لمسات إبداعية من أناملهم الصغيرة يعد الثامن٬ فقد سبقه سبعة معارض.

الجديد لدي برنا آرت مشاركة بعض الأطفال الذين تعلموا عن طريق الأونلاين٬ وسيكون لهم نصيب من المشاركة.

يذكر أن المعرض كان من المقرر افتتاحه أول أمس٬ لكن تم تأجيل الافتتاح لسوء الأحوال الجوية.

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