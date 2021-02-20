مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
السبت 20/فبراير/2021 - 03:41 ص
وكالاتطباعة
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 0.98 نقطة، أو أقل من 0.1%، ليصل إلى 31494.32 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.26 نقطة، أو0.2%، ليصل إلى 3906.71 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 9.11 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 13874.46 نقطة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 0.98 نقطة، أو أقل من 0.1%، ليصل إلى 31494.32 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.26 نقطة، أو0.2%، ليصل إلى 3906.71 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 9.11 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 13874.46 نقطة.