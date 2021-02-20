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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

السبت 20/فبراير/2021 - 03:41 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 0.98 نقطة، أو أقل من 0.1%، ليصل إلى 31494.32 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.26 نقطة، أو0.2%، ليصل إلى 3906.71 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 9.11 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 13874.46 نقطة.

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