فوز وولفرهامبتون على ليدز بهدف وحيد فى الدورى الإنجليزى

فاز فريق وولفرهامبتون على ضيفه ليدز يونايتد بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل إيلان ميسير حارس مرمى ليدز يونايتد هدف وولفرهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما اصطدمت به الكرة التي سددها أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة 64.ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطة أمام ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني عشر.