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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمد بن زايد يؤكد للحريرى: «الإمارات تدعم استقرار لبنان»

السبت 20/فبراير/2021 - 05:19 ص
بن زايد و الحريري
بن زايد و الحريري
وكالات
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أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، استقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وحسب الوكالة الإماراتية، جرى خلال اللقاء بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كورونا وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.

كما اطلع بن زايد من الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية "تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تحيط بلبنان"، مؤكدا "وقوف الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية".

من جانبه قدم الحريري التهنئة إلى ولي عهد أبوظبي بنجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ، مثمنا "مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام ودعمها له في مواجهة جائحة كورونا".

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