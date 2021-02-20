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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بالتعليم العالى: لا نية لتأجيل أو إلغاء امتحانات الجامعات

السبت 20/فبراير/2021 - 04:03 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
ريم محمود
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كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا نيه لتأجيل أو إلغاء امتحانات الجامعات.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الخاص بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفّار اليوم السبت الموافق 20 فبراير سيناقش نظام الامتحانات في الكليات والجامعات وإذا كانت أون لاين أم حضور، بالإضافة إلى أنها إذا كانت بنظام "بابل شيت أو مقالي".

وأشار المصدر إلى أنه سوف يتم وضع خطة الفصل الدراسي الثاني والخريطة الزمنية الخاصة به، بالإضافة إلى الإعلان عن مواعيد الامتحانات.

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