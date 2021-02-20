مصدر بالتعليم العالى: لا نية لتأجيل أو إلغاء امتحانات الجامعات

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا نيه لتأجيل أو إلغاء امتحانات الجامعات.وأضاف المصدر أن الاجتماع الخاص بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفّار اليوم السبت الموافق 20 فبراير سيناقش نظام الامتحانات في الكليات والجامعات وإذا كانت أون لاين أم حضور، بالإضافة إلى أنها إذا كانت بنظام "بابل شيت أو مقالي".وأشار المصدر إلى أنه سوف يتم وضع خطة الفصل الدراسي الثاني والخريطة الزمنية الخاصة به، بالإضافة إلى الإعلان عن مواعيد الامتحانات.