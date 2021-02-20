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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بوكيتينو يثق ببقاء مبابى ويبوح بما قاله لميسى

السبت 20/فبراير/2021 - 02:02 ص
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
وكالات
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صرح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، بأن إدارة الفريق الفرنسي تعمل على إبقاء نجمه كيليان مبابي لسنوات طويلة، بعد ارتباط اسمه بالرحيل لريال مدريد الصيف المقبل.

وقال بوكيتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نحن على ثقة في أن سان جيرمان يمكنه أن يمنح مبابي كل ما يحتاجه، ليكون سعيدا في مسيرته الرياضية".

وأضاف: "أعتقد أنها قضية سيتم حلها قريبا. نعمل على إبقائه في باريس لسنوات طويلة".

وتألق مبابي بشكل لافت للنظر خلال مباراة برشلونة (4-1) مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال؛ حيث سجل 3 أهداف "هاتريك".

ويرتبط كليان مبابي (22 عاما) بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ومع ذلك هناك مخاوف من إمكانية رفضه تجديد عقده، والضغط للرحيل في صيف 2021.

وعن حديثه مع مواطنه ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في "كامب نو"، قال بوكيتينو: "قلنا له مرحبا ووداعا فقط، ولم نتحدث عن المستقبل مطلقا".

وارتبط اسم ميسي، الذي لا يعيش أفضل أوقاته حاليا، بالانضمام إلى صفوف فريق سان جيرمان خلال الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد.

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