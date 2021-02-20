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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمين العام لحلف الناتو: الصين وروسيا تريدان إعادة صياغة القواعد لمصلحتيهما الخاصة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:57 ص
ينس ستولتنبيرج
ينس ستولتنبيرج
وكالات
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج إن الصين وروسيا تريدان إعادة كتابة القواعد لمصلحتيهما الخاصة منوها بأنه من خلال تعاون دول الحلف سيرغم الآخرين على الالتزام بالقوانين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أضاف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر خاصية الفيديو، إن أوروبا وكندا والولايات المتحدة يجب أن تلتزم بالنظام الدولي القائم على القواعد والذي تتحداه روسيا والصين، مشيرا إلى أن قوة بكين المتصاعدة هي "قضية حاسمة".

وتابع ستولتنبيرج قائلا: "تحاول الصين وروسيا إعادة صياغة قواعد الطريق من أجل مصالحهما الخاصة.. صعود الصين هو قضية محددة للمجتمع عبر الأطلسي، مع عواقب محتملة على أمننا وازدهارنا وطريقة حياتنا".

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