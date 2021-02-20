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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيل جيتس: الانتصار على جائحة كورونا يتطلب استثمارات بالمليارات

السبت 20/فبراير/2021 - 06:51 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
وكالات
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اعتبر مؤسس شركة "مايكروسوفت" للتكنولوجيا، الملياردير الأمريكي، بيل جيتس، أن وقف جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم عام 2020 يمكن عبر الاستثمار في منشآت إنتاج اللقاحات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال جتس، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن دول العالم لم تتخذ إجراءات احترازية كافية قبل بدء جائحة فيروس كورونا ما أدى إلى خسائر ضخمة في الاقتصاد.

وأضاف في هذا السياق: "يجب علينا تخصيص استثمارات، والحديث يدور عن عدد غير كبير من المليارات، لكي نتأكد من أن ذلك لن يتكرر أبدا".

وأوضح جيتس أن الاستثمارات يجب استخدامها لبناء المنشآت الخاصة بإنتاج اللقاحات في كل أنحاء العالم، من أجل ضمان الوصول المتكافئ إليه لكل سكان الكرة الأرضية.

كما شدد رجل الأعمال الأمريكي على أهمية التعاون بين حكومات الدول والشركات في هذا المجال، مذكرا بمثال شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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