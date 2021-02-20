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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بيتكوين» تحطم رقما قياسيا جديدا

السبت 20/فبراير/2021 - 04:54 ص
بيتكوين
بيتكوين
وكالات
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وصل سعر عملة "بيتكوين" الرقمية إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوز عتبة الـ 56 ألف دولار لأول مرة في التاريخ.

وارتفع سعر عملة "بيتكوين" بحوالي 7.8% مساء الجمعة بتوقيت جرينيتش، حيث كانت هذه العملة تباع بـ 56368 دولارا مقابل البيتكوين الواحد.

وحسب بيانات موقع "CoinMarketCap"، فإن سعر العملة بلغ حوالي 56100 دولار.

وبشكل عام ارتفع سعر "بيتكوين" بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك.

وبلغ الحجم الإجمالي لسوق البيتكوين 1.7 تريليون دولار يوم الجمعة، ما يعتبر مستوى قياسيا تاريخيا جديدا له.

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