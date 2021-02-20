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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر المغرب صلاح بو سريف بضيافة الأعلى للثقافة.. الليلة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:53 ص
صلاح بو سريف
صلاح بو سريف
نضال ممدوح
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يحل الشاعر المغربي صلاح بوسريف٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «بوسريف» قصيدة شعرية بعنوان: فسائل الجرانيوم.

يشار إلى أن الشاعر صلاح بو سريف وُلِد في الدار البيضاء في العام 1958، حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها، في موضوع الكتابة في الشعر العربيّ المعاصر، درس إلى جانب الأدب التاريخَ القديمَ ببغداد، وهو رئيس سابق لاتحاد كتّاب المغرب، فرع الدار البيضاء، وعضو مُؤسِّس لـ «بيت الشعر» في المغرب، وعضو في المنتدى العالميّ للشعر.

ومن أعماله الشعرية: فاكهة الليل (1994)، على إثر سماء (1997)، ديوان الشعر المغربيّ المعاصر (بالاشتراك مع الشاعر مصطفى النيسابوري، 1998)، شجر النوم (2000)، نتوءات زرقاء (2002)، حامل المرآة (2006)، شهوات العاشق (2006).

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