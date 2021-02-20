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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كيم كارداشيان تطلب الطلاق من كانييه ويست

السبت 20/فبراير/2021 - 07:02 ص
كيم كارداشيان وكانييه
كيم كارداشيان وكانييه ويست
وكالات
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قدمت النجمة التلفزيونية كيم كارداشيان طلب الطلاق من زوجها مغني الراب كانييه ويست بعد نحو 7 سنوات من الزواج، وفق ما نقله موقع أخبار المشاهير "تي أم زي" و"فارايتي".

ونقل موقع "تي أم زي" عن مصادر قولها إن الانفصال كان وديا وإن كارداشيان طلبت حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، فيما نقل موقع "فارايتي" عن مصدر بالمحكمة أن أوراق الطلاق قدمت يوم الجمعة.

وفي يناير الماضي انتشرت أنباء عن قرار كارداشيان وزوجها بشأن الطلاق بعد 7 سنوات من الزواج.

وأكدت كل المصادر، أن الطلاق بين الزوجين، حتمي ولا مفر منه.

وأشارت هذه المصادر، إلى أن كارداشيان، لم تعد ترتدي خاتم الزواج، وقضى مغني الراب جميع الإجازات لوحده في منزله في وايومنج.

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