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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يعين قاضيا جديدا لقيادة التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

السبت 20/فبراير/2021 - 04:34 ص
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
وكالات
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عينت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود، القاضي طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كانت محكمة لبنانية قررت استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.

وأثار الاستبعاد غضبا بين عائلات ضحايا الانفجار الذين يرونه انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسؤولين.

وتسبب حريق اندلع في الرابع من أغسطس الماضي داخل أحد مستودعات مرفأ بيروت في انفجار شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم كانت متواجدة هناك منذ سنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين وألحق أضرارا هائلة بالعاصمة اللبنانية.

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