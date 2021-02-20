المعمارى أحمد سعفان يلقى الضوء على دوار العزبة.. اليوم

يستضيف بيت المعمار المصري٬ بمقره الكائن بدرب اللبانة بميدان القلعة"، في السادسة من مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان "مركز دوار العزبة.. رحلة في التصميم"، يُلقيها المعماري أحمد سعفان.يُعد "دوار العزبة" مركز ثقافي مُستقل، يقع في عزبة "خير الله" بين طريق الأتوستراد وكورنيش المعادي، كمركز ثقافي ذو قيمة فنية ومعمارية لأهالى المنطقة، مؤكدًا على الهوية المعمارية باستخدام الموارد المُوفرة في الموقع.صمم المعماري أحمد سعفان مبنى المركز، والذى ترشح لجائزة أفضل مبني ثقافي في عام 2021، وذلك من خلال منصة "دايلي" الإلكترونية العالمية..كما قدم وشارك فى العديد من الندوات عن العمارة المجتمعية، المكان في تشكيل العملية التصميمية.ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.