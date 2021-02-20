رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المعمارى أحمد سعفان يلقى الضوء على دوار العزبة.. اليوم

السبت 20/فبراير/2021 - 12:43 ص
دوار العزبة
دوار العزبة
نضال ممدوح
طباعة
يستضيف بيت المعمار المصري٬ بمقره الكائن بدرب اللبانة بميدان القلعة"، في السادسة من مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان "مركز دوار العزبة.. رحلة في التصميم"، يُلقيها المعماري أحمد سعفان.

يُعد "دوار العزبة" مركز ثقافي مُستقل، يقع في عزبة "خير الله" بين طريق الأتوستراد وكورنيش المعادي، كمركز ثقافي ذو قيمة فنية ومعمارية لأهالى المنطقة، مؤكدًا على الهوية المعمارية باستخدام الموارد المُوفرة في الموقع.

صمم المعماري أحمد سعفان مبنى المركز، والذى ترشح لجائزة أفضل مبني ثقافي في عام 2021، وذلك من خلال منصة "دايلي" الإلكترونية العالمية..كما قدم وشارك فى العديد من الندوات عن العمارة المجتمعية، المكان في تشكيل العملية التصميمية.

ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

جمع 400 مليون جنيه ويعمل طبيب.. تفاصيل القبض على مستريح الغربية

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فوز وولفرهامبتون على ليدز بهدف وحيد فى الدورى الإنجليزى

ريال بيتيس يفوز على خيتافى بالدورى الإسبانى

بعثة الأهلى تصل إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا بـ«أبطال أفريقيا»

فوز فولفسبورج على أرمينيا بيليفيلد بثلاثية نظيفة فى الدورى الألمانى

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

الشاعر المغرب صلاح بو سريف بضيافة الأعلى للثقافة.. الليلة

المعمارى أحمد سعفان يلقى الضوء على دوار العزبة.. اليوم

حكايات الأراجوز وأفلام كارتون للأطفال بسينما الهناجر.. اليوم

«البربوط».. قصة تشيخوف الرمزية