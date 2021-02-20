الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

أعلنت السلطات الكويتية، أنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضي البلاد من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من يوم 21 فبراير.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في بيان، أن "جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر".وأضافت أن "باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي".كما تنص الإجراءات الجديدة على حجر منزلي فقط لمدة 14 يوما على الكويتيين المبتعثين للعلاج والدارسين في الخارج والقصر المسافرين بلا مرافق والدبلوماسيين والطواقم الطبية.وعلقت الكويت دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من 7 فبراير وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.