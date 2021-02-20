أستاذ جامعى يداعب الطلاب: «ذاكروا عشان مفيش امتحانات هتتأجل»

نشر الدكتور محمد كمال، دكتور جامعي بجامعة كفر الشيخ، كوميكس عبر صفحته الرسمية على «الفيس بوك» يداعب من خلاله طلاب الجامعات الذين ينتظرون تأجيل الامتحانات.وقال: «طلبة الجامعات إللي مستنيين اجتماع بكرة يمكن الامتحانات تتأجل تاني.. أحب أقولكم لا الامتحانات هتتأجل، ولا الترم التاني هيتأجل، وذاكروا بقي عشان فاضل أسبوع».ومن المقرر أن يقوم وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفّار اليوم بعمل مؤتمر صحفي يعلن من خلاله كيفية الامتحانات في الجامعات التيرم الأول، وكيفية استكمال العام الدراسي.وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه لا نية لتأجيل أو الغاء امتحانات الجامعات، وأنه من المقرر أن يعلن الوزير اليوم السبت عن مواعيد الامتحانات وخريطة الفصل الدراسي الثاني.