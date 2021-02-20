ريال بيتيس يفوز على خيتافى بالدورى الإسبانى

حقق ريال بيتيس الفوز على ضيفه خيتافي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، بستاد بينتو فيامارين، في افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.سجل هدف بيتيس والمباراة الوحيد اللاعب بورخا ايجليسياس بالدقيقة (84) من ركلة جزاء.الفوز رفع رصيد بيتيس إلى 36 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.