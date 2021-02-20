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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فوز فولفسبورج على أرمينيا بيليفيلد بثلاثية نظيفة فى الدورى الألمانى

السبت 20/فبراير/2021 - 12:33 ص
فريق فولفسبورج
فريق فولفسبورج
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حقق فريق فولفسبورج انتصارا كبيرا على مضيفه أرمينيا بيليفيلد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، بملعب شوكو ارينا، في افتتاح الجولة الـ 22 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل ثلاثية فولفسبورج كل من ريناتو ستيفن هدفين في الدقيقتين (29) و(47) وماكسيمليان ارنولد بالدقيقة (54).

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 42 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد أرمينيا عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

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