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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بعثة الأهلى تصل إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا بـ«أبطال أفريقيا»

السبت 20/فبراير/2021 - 12:42 ص
بعثة الأهلى تصل إلى
بعثة الأهلى تصل إلى تنزانيا
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى دار السلام بتنزانيا، بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات ونصف الساعة.

وحرص نادي سيمبا التنزاني على إرسال وفد من إدارته لاستقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام؛ لتسهيل مهمة الفريق.

وتواجد مسؤولو النادي التنزاني في مطار دار السلام؛ للتواصل مع مسؤولي الأهلي وتسييرعملية إجراءات خروج البعثة من المطار.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة، في الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، وضمت كلا من محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وبدر بانون، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، ورامي ربيعة، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ومحمد هاني.

يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، كما حقق سيمبا الفوز على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف.

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