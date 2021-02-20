حكايات الأراجوز وأفلام كارتون للأطفال بسينما الهناجر.. اليوم

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية عشر من ظهر اليوم السبت، لقاء جديد من لقاءات نادي سينما الكارتون المصري، والذي يقام في السبت الثالث من كل شهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.حيث يعرض فيلم «الدليل» للكاتب الكبير محمد المخزنجي، ومن إخراج نسرين عز الدين، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة «زيزو» وأصدقاؤه في الإسكندرية ومغامراتهم الشيقة.كما يعرض فيلم «خطوط ودوائر» تأليف وإخراج الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، فيلم «عصفور يجد عشا» إخراج مها عبد الرازق، كما يتعرف الأطفال علي بانوراما «فصول السنة» مع الفنانة ليلي مكين.ثم يحكي لهم الأراجوز قصتين من الأدب الصيني مع الكومبيوتر والماوس، كما يعرض فيلم «مملكة النحل» للمخرجة عطية عادل خيري الذي يستعرض هزيمة جيش الجراد الذي هاجم مزرعة النحل، وفيلم «كتاب الأمثال» للمخرج حسن عبد الغني، وأخيرًا فيلم «دعاء» إخراج حسين النمر.