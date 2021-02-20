نقل 24 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمطار القاهرة.. اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 228 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 24.500 راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي 13.588 راكبًا بمختلف الجنسيات عبر 116 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 10.569 راكبًا على متن 112 رحلة دولية وداخلية.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.