المغرب يتعادل مع غانا بدون أهداف فى «أمم أفريقيا» للشباب

تعادل منتخبا المغرب وغانا بدون أهداف خلال لقائهما بالملعب البلدي في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا ضمن تصفيات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها موريتانيا حاليا.وكانت جامبيا وتنزانيا قد تعادلتا في المجموعة ذاتها بهدف لمثله.وتتصدر غانا المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب بأربع نقاط، في حين تقبع جامبيا وتنزانيا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.وتقام كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، خلال الفترة من 14 فبراير إلى 4 مارس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتستضيف مدينتا نواكشوط ونواذيبو، منافسات البطولة، التي ستقام على ثلاثة ملاعب.ويشارك في نهائيات أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، كل من موريتانيا (الدولة المضيفة)، جامبيا، بوركينا فاسو، غانا، ناميبيا، موزمبيق، تنزانيا، أوغندا، أفريقيا الوسطى، الكاميرون، المغرب، تونس.وتم تقسيم المنتخبات الـ12 على ثلاث مجموعات، لتضم كل مجموعة، أربعة منتخبات، على أن يتأهل لدور الثمانية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.