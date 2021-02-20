مهند حسنى لـ«الدستور»: رمضان 2021 سأكون فيه بـ«الطاووس»

أعرب الفنان مهند حسني، عن سعادته البالغة لمشاركته في مسلسل «الطاووس»، والذي سيخوض به السباق الرمضاني 2021، ومشاركته للنجم جمال سليمان للمرة الأولى.وواصل «حسني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» حديثه قائلًا: «أنا مبسوط بمشاركتي أمام الفنان الكبير جمال سليمان، خاصة أنه أول عمل فني يجمع بينا، وكل اللي أقدر أقوله حاليًا هو إني انتهيت من ٥٠٪؜ من مشاهدي فيه».وأكد أنه سيستكمل مشاهده المقبلة من خلال السياق الدرامى للمسلسل، حيث أن دوره محوري ومهم، وسيكون استكمال التصوير خلال الأسبوع المقبل.يجدر الإشارة إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، وهبة عبد الغني، مهند حسني، والفنانة فرح الزاهد، إلى جانب مجموعة من الشباب الصاعد، وهم «يوسف الأسدي، وريم المصري، وشيريهان الشاذلي، ومينا نبيل، وجورج أشرف».يذكر أن آخر أعمال الفنان مهند حسني، الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، والذي تم عرضه خلال العام الماضي، من بطولة: «ميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، ومحمد إبراهيم»، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف.