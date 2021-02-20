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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورات تدريبية للعاملين بمصر للطيران بمحطة شرم الشيخ (صور)

السبت 20/فبراير/2021 - 12:17 ص
دورات تدريبية للعاملين
دورات تدريبية للعاملين
محمود السعدي
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نظمت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، برئاسة اللواء مهندس مجدي محمدين بمحطة مطار شرم الشيخ الدولي، دورات تدريبية لحوالي 380 عاملًا في تنمية وتطوير الأدار البشري، وذلك في إطار حرص مسئولي الشركة الوطنية للطيران «مصر للطيران» على زيادة الاهتمام بالعنصر البشري في ظل الظروف والمتغيرات التي يشهدها قطاع النقل الجوي العالمي.

وتناولت تلك الدورة التدريبية الهامة، ما يحتاجه العاملين بمجال الخدمات الأرضية لشركات الطيران، من معلومات ومهارات فنية وإدارية، للحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء العمل، وتقليل المخاطر والتشخيص المبكر لها، فضلًا عن تقليل الضغوط التي يتعرض لها العاملين أثناء سير العمل بالمطار.

وتأتي تلك الدورات بعد أن توصلت إحدى التحليلات والإحصائيات العالمية، أن 73 % من حوادث التي تحدث بقطاع الطيران يتسبب فيها العنصر البشري.

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