نشوء وسقوط اليسار الصهيونى يكشف الوجه البشع للاحتلال الإسرائيلى

بالتعاون مع دار جسور ثقافية٬ صدر حديثًا عن دار الرعاة للدراسات والنشر٬ الترجمة العربية لكتاب "نشوء وسقوط اليسار الصهيوني" من تأليف أودي أديب٬ ومن ترجمة غالب سيف ورياض عطا الله ومن تحرير أحمد أشقر.وبحسب الناشر: هذا الكتاب للباحث اليساري اليهوديّ والأسير المحرر الدكتور أودي أديب، ابن الكيبوتس الذي خدم قَبْل حرب الـ67 وخلالها في وحدة المظليّين فاكتشف الوجه البشع للاحتلال الإسرائيلي وواجه هذا الواقع الإسرائيلي، بعد أن رأى بأم عينيه الواقع الفلسطيني.البشاعة الفظيعة والقسوة العارمة وحالة التشرد واللجوء المُرّ التي عاشها ولا يزال يعيشها الشعب الفلسطيني، بسبب العدوان والاحتلال الإسرائيلي لأرضه ووطنه.فحرّكت هذه الفظاعة ضميره وعقله وانتفض ضدّ هذا الظلم إلى مرحلة فيها مارس هو ورفاق من اليسار الفلسطيني النضال الميدانيّ العمليّ لتحرير الشعب الفلسطيني، كيّ يتحرر شعبه هو (أيضًا) من هذا الواقع المترابط والجدلي الذي خلقه الاحتلال وموبقاته وجرائمه، منذ بدايته وحتى اليوم.ومنذ تلك الفترة وبعد أن سُجِنَ وقضى سنين طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تربطه مع الشعب الفلسطيني، هيئات وجمهور، علاقات نضاليّة وطيدة.