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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

معدلات إصابات كورونا الأيام الماضية

السبت 20/فبراير/2021 - 07:22 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
سمر محمدين
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لا يزال فيروس كورونا يؤرق الكثير من المواطنين حول العالم، إذ شهدت الأيام الماضية تباين في تسجيل معدلات الإصابات بفيروس كورونا في مصر، فقد ارتفعت مؤشرات تسجيل الإصابات الجديدة بينما انخفضت في أيام اخرى.

وفق بيانات التقصي والترصد المعلنة عن وزارة الصحة والسكان، فقد تراجع معدل الإصابة بالفيروس بين المواطنين لاسيما خلال الٍأسابيع القليلة الماضية، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتستعرض "الدستور" بالإحصائيات الرسمية الصادرة أعداد الإصابات وحالات التعافي من الفيروس أثناء الأيام الماضية.

يوم الأحد الماضي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 59 حالة جديدة، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما تم تعافي 322 حالة جديدة وخروجهم من مستشفيات العزل.

613 حالة إصابة جديدة هي إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في اليوم التالي، بالإضافة إلى 53 حالة وفاة جديدة، ووفقا لاجراءات التقصي بوزارة الصحة والسكان فقد تعافى 389 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل.

وارتفعت الإصابات في يوم الثلاثاء لتسجل 633 حالة إصابة جديدة، فيما سجلت الوفياة حوالي 51 حالة جديدة، ضمن الإحصائيات الرسمية المعلنة، وشهدت مستشفيات العزل خروج 321 متعاف من فيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 135670 حالة.

ولكن تراجعت الإصابات في الأربعاء الماضي وسجلت 618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى وفاة 49 حالة جديدة.

الخميس الماضي سجلت المستشفيات خروج 409 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة ووصل ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136490 حالة، فيما تم تسجيل 656 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 51 حالة جديدة.

وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان فقد بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، 176333 حالة من ضمنهم 136490 حالة تم شفاؤها وحوالي 10201 حالة وفاة.
معدلات إصابات كورونا
معدلات إصابات كورونا

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