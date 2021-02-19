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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب دهسه قطار فى بنها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:57 م
مصرع شاب دهسه قطار
مصرع شاب دهسه قطار
كتب صلاح حسنى
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لقى شاب مصرعه أسفل عجلات القطار ببنها بعدما صدمه قطار "الإسكندرية -القاهرة"، أثناء عبوره كوبري "السكة الحديد" ببطا، وغير المخصص لعبور المشاة وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بمصرع شاب أسفل عجلات القطار ببطا التابعة لمركز بنها.

وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، أن المجني عليه يدعى "أحمد ف. أ"، 21 سنة، مبلط سيراميك من قرية بطا التابعة لمركز بنها، وتبين أنه حال قيامه بالعبور على كوبري السكة الحديد وغير المخصص لعبور المشاة، صدمه القطار مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، إثر إصابته المشار إليها ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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