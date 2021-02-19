براتب 2550 جنيها.. «القوى العاملة» تطلب أفراد أمن لإحدى الشركات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بأحد مصانع الحديد بدمياط الجديدة، براتب 2550 جنيها.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل لا يقل عن متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01009305745، والتواصل مع المدير المسئول محمد خليل، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، دمياط الجديدة.