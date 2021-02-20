إجراء أول عملية تحويل جنسى لقط بكفر الشيخ

أجرى أطباء المستشفى البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أول عملية تحويل جنسي لقط في سابقة لم تحدث في تاريخ المحافظة، حيث تم تحويله من ذكر لأنثي إنقاذًا لحياته، حسبما أكد الأطباء الذين أجروا العملية.حيث جاءت لعملية لإنقاذ حياته نتيجة ارتفاع البولينا، نتيجة احتباس بول مزمن واستحالة تركيب قسطرة بولية، لوجود حصوات كثيرة جدًا في مجري البول أدى لاحتباس البول لمدة يومين وأثره على كفاءة الكلى، وعملية إزالة خصية معلقة داخل البطن لقط آخر.وأكد الأطباء أن القط بعد تحوله لأنثى لا يمكنها الإنجاب؛ لأن ذلك يستلزم البحث عن جهاز تناسلي من قطة أخرى وتوصيله له.